Учёные назвали новый неожиданный симптом коронавируса

https://static.news.ru/photo/0e5aa554-1a64-11eb-beee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ученые Международной лиги дерматологических сообществ и Американской академии дерматологии установили, что у человека, больного коронавирусом могут проявляться воспалительные явления на пальцах ног, иногда продолжающиеся месяцами, пишет Telegraph.

Заболевание обычно развивается в течение недели или четырех недель после заражения COVID-19 и может привести к опуханию или изменению цвета пальцев ног. Отмечается, что в большинстве случаев симптомы носят лёгкий характер и ноги обретают нормальный вид в течение нескольких недель, пишет издание.

Ученые также обнаружили, что примерно один из шести человек с такими симптомами нуждался в стационарном лечении. При этом у пациентов с «длительными симптомами» COVID-19 воспаление пальцев ног продолжалось до несколько месяцев, сказано в статье.

Похоже, что есть определенная подгруппа пациентов, у которых при заражении Covid развивается воспаление на пальцах ног, они становятся красными и опухшими, а затем приобретают фиолетовый оттенок, — заявила доктор Эстер Фриман, главный учёный Международной лиги дерматологических сообществ.

По её словам, в большинстве случаев симптомы являются незначительными и проходят сами по себе. Покраснение и опухание пальцев ног продолжается в среднем 15 дней. Добавила учёный.

Как сообщал NEWS.ru, ранее в Британии уже выявляли другие аномальные случаи течения COVID-19, Так, жительницу Великобритании Ник Кимберли на протяжении 10 месяцев не покидают симптомы коронавируса. Она заразилась им на прошлое Рождество во время поездки на Карибское море, пообщавшись с группой туристов из Ухани.