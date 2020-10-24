«Самая ужасная болезнь»: британку 10 месяцев преследуют симптомы COVID-19

https://static.news.ru/photo/1046e1b4-16ba-11eb-88af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press

Жительницу Великобритании Ник Кимберли на протяжении 10 месяцев не покидают симптомы коронавируса. Она заразилась им на прошлое Рождество во время поездки на Карибское море.

По словам 53-летней женщины, в аэропорту она пообщалась с туристами из Ухани, после чего весь недельный отдых пролежала с температурой, кашлем и потерей обоняния. Когда она вернулась домой, врачи обнаружили, что её железы и внутренние органы долгое время не работали как надо. Однако никто не смог установить правильный диагноз.

Это самая ужасная болезнь, она отнимает у вас всё, что у вас есть, — подчеркнула Кимберли.

Она утончила, что столкнулась с болями в груди, внезапными потерями зрения, затруднённым дыханием и болью в суставах. О том, что у неё COVID-19, женщина узнала только в июне после сдачи плазмы крови.

Кроме того, всегда красноречивая Кимберли, работавшая журналисткой BBC, начала испытывать проблемы с кратковременной памятью, передаёт argumenti.ru.

Как писал NEWS.ru, ранее телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева заявила, что в период пандемии коронавируса скорая помощь, как и вся система здравоохранения, перегружена. При этом подавляющее большинство поступающих туда звонков исходит от паникующих россиян. Она перечислила симптомы , при наличии которых действительно следует вызывать скорую.