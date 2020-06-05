Учёные нашли огромное количество вредных бактерий в сливочном масле

https://static.news.ru/photo/99ec097e-a740-11ea-a956-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сливочное масло оказалось благоприятной средой для патогенных бактерий. К такому выводу пришли учёные из Воронежского государственного университета, которые исследовали образцы более двух десятков брендов, которые продаются в России.

До сих пор специалисты практически не изучали микроорганизмы в таком масле, так как полагали, что жир мешает росту бактерий. Однако оказалось, что это совсем не так, передаёт ТАСС со ссылкой на Российский научный фонд.

Биологи проверили видовой состав бактерий. Для этого они брали небольшие количества продукта и размещали его в специальной питательной среде, которая помогает микробам расти. Через некоторое время извлекали бактерии и расшифровывали ДНК.

В итоге исследователи обнаружили около 100 видов. Причём далеко не все из них — полезные молочнокислые бактерии. Таковых нашли лишь в четверти образцов масла. Самыми распространёнными оказались микробы вида Bacillus cereus, которые при некоторых условиях могут вызывать серьёзные проблемы с кишечником.

Вместе с тем с научной точки зрения есть и плюс: масло оказалось эталонной средой для «отлова» и изучения различных пищевых инфекций. Однако, по мнению экспертов, требования к качеству и проверкам безопасности продукта следует ужесточить.

По официальной статистике Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от последствий пищевых отравлений страдают порядка 600 млн человек. Около 420 тысяч из них погибают.

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