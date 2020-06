Учёные призвали на борьбу с раком искусственные иммунные клетки

https://static.news.ru/photo/a2907b52-bac1-11ea-ac39-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Учёные усовершенствовали один из уже известных методов для борьбы с раком, усилив его искусственными иммунными клетками, которые борются с опухолями.

Метод, известный как CAR-T-терапия, успешно применяется для пациентов, страдающих раком крови. Он модифицирует собственные Т-клетки (иммунные клетки) пациента, добавляя кусочек антитела, распознающий уникальные свойства на поверхности раковых опухолей, передаёт «МедикФорум».

В новом исследовании специалисты сообщают, что они значительно расширили потенциальные цели этого подхода. При помощи искусственных Т-клеток удалось поразить клетки крупных опухолей, взятых у мышей и людей. Результаты были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В работе рассматривались белковые мишени, к которым прикреплены короткие сахарные цепи. Их аномальный размер — результат мутации. Препараты, которые связываются с аберрантными сахарами, в основном распознают раковые клетки и обходят стороной здоровые.

Исследователи отмечают, что хотя разработка находится в начале своего пути, тем не менее, использование одного и того же Т-клеточного продукта предлагает перспективы в лечении онкологических заболеваний.

Ранее NEWS.ru писал, что британские иммунологи из Кардиффского университета обнаружили новый тип неклассических Т-лимфоцитов. Их рецепторы распознают комплексы молекул, которые характерны для разных типов рака.

Учёные уже давно научились модифицировать Т-лимфоциты так, чтобы они находили клетки рака у конкретного пациента и боролись с ними. Однако «натренировать» лимфоцит можно было только на какой-то конкретный тип рака. Кроме того, часто антигены, на которые реагируют Т-клетки, связаны с молекулами главного комплекса гистосовместимости (MHC) человека. Его аминокислотный состав сильно отличается у разных людей, поэтому подобрать донора всегда очень сложно.

Эти два фактора затрудняют создание средства универсальной иммунотерапии рака. Однако открытие кардиффских учёных, похоже, меняет ситуацию в корне.

Сотрудники университета искали в крови здоровых доноров неклассические Т-клетки с рецепторами типа aδ. В итоге они выделили популяцию этих лимфоцитов и пролиферировали их на культуре клеток аденокарциномы лёгкого. Когда иммунологи нарушили работу белков главного комплекса гистосовместимости, это, на удивление, не сказалось на активности Т-лимфоцитов. Более того, выделенные клетки протестировали и на клетках меланомы, лейкоза и рака лёгких. В итоге было отмечено замедление роста их всех.

Выяснилось, что найденные лимфоциты реагировали на комплексы с антигенами белка MR1. Учёные заключили, что эти вещества, наиболее вероятно, являются побочными продуктами реакций обмена, присущих компонентам злокачественных опухолей. Хорошая новость и в том, что аминокислотный состав белка MR1 слабо отличается у разных людей, что делает его более универсальной мишенью.

До этого группа исследователей из США и Канады изучила влияние рекомбинантного гормона роста человека (rhGH) на вилочковую железу, или тимус, в которой образуются Т-лимфоциты. В результате специалисты пришли к выводу, что эти секреты могут обратить вспять эпигенетическое старение организма. Интерес к rhGH появился у учёных после ознакомления со статьёй 1986 года.