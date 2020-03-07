Семью, вернувшуюся из Швейцарии, госпитализировали в инфекционную больницу после того, как в их анализах был обнаружен коронавирус.
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Как писал NEWS.ru, в России зарегистрировали четыре новых случая заражения коронавирусом. Трое заболевших находятся в Липецке, один — в Санкт-Петербурге. Все инфицированные в последние две недели посещали Италию. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
6 марта в России были зафиксированы шесть новых случаев заражения новым типом коронавируса. Пять из них — в Москве, один — в Нижнем Новгороде.
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