https://static.news.ru/photo/74ce4c1c-6071-11ea-9f6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Семью, вернувшуюся из Швейцарии, госпитализировали в инфекционную больницу после того, как в их анализах был обнаружен коронавирус.

По данным РЕН ТВ, у семейной пары из Подмосковья, а также у их ребёнка болезнь протекает без выраженных симптомов.

Как писал NEWS.ru, в России зарегистрировали четыре новых случая заражения коронавирусом. Трое заболевших находятся в Липецке, один — в Санкт-Петербурге. Все инфицированные в последние две недели посещали Италию. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

6 марта в России были зафиксированы шесть новых случаев заражения новым типом коронавируса. Пять из них — в Москве, один — в Нижнем Новгороде.