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Здоровье

У ряда перенсших COVID людей антитела улетучиваются через несколько месяцев

12:04, 18 октября 2020

Порядка 15-20% пациентов, перенесших коронавирус, теряют антитела к нему в течение нескольких месяцев после излечения. Об этом заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян.

Примерно 15-20% из числа переболевших [заболеванием, вызванным новым коронавирусом] теряют антитела. Иммунная система отреагировала небольшим уровнем антител и через месяц-два от этих антител не осталось и следа, — сказал он в эфире программы «Вести недели».

Это подтверждается и исследованием китайских специалистов, которые пришли к выводу, что антитела живут не больше двух месяцев. Авторы этого исследования говорят, что их результаты предостерегают от «паспортов иммунитета» или воплощения идеи о том, что переболевшим COVID-19 должен быть предоставлен какой-то особый статус, позволяющий им путешествовать или возвращаться на работу, писал NEWS.ru.

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