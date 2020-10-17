У ряда перенсших COVID людей антитела улетучиваются через несколько месяцев

Порядка 15-20% пациентов, перенесших коронавирус, теряют антитела к нему в течение нескольких месяцев после излечения. Об этом заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян.
Примерно 15-20% из числа переболевших [заболеванием, вызванным новым коронавирусом] теряют антитела. Иммунная система отреагировала небольшим уровнем антител и через месяц-два от этих антител не осталось и следа, — сказал он в эфире программы «Вести недели».
Это подтверждается и исследованием китайских специалистов, которые пришли к выводу, что антитела живут не больше двух месяцев. Авторы этого исследования говорят, что их результаты предостерегают от