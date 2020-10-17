У ряда перенсших COVID людей антитела улетучиваются через несколько месяцев

За последнюю неделю от коронавируса в России скончались более 1,5 тысячи человек — самый высокий показатель с начала пандемии.

За последние семь дней в стране умерли 1560 пациентов, неделей ранее жертвами пандемии стали 1239 жителей России, пишет ТАСС. В то же время отмечается, что несмотря на рост количества смертей,...