Терапевт предупредила о риске простудиться в бабье лето

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшее время в Центральной России наступит бабье лето. Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала радио Sputnik, что резкие перепады температуры в этот период повышают риск простуды.

Осень в целом и бабье лето в частности — время, когда погода может резко меняться: утром может быть прохладно, днем жарко, вечером может пойти дождь, а ночью станет совсем холодно. Переохлаждение создает почву для любых простудных заболеваний, в том числе для вирусных инфекций, — пояснила специалист.

По её словам, не стоит забывать, что уже наступила осень, даже если столбик термометра поднимается выше отметки в +20 градусов и солнце светит ярко. Врач порекомендовала использовать в одежде принцип многослойности: выходить из дома в куртке и снимать её, если становится жарко.

Медик также напомнила, что осень — пора дождей. В это время года высока вероятность промочить ноги. Если это произошло, обувь лучше сразу высушить или поменять, поскольку часто причиной заболеваний становятся промокшие и замёрзшие ноги.

Ранее в Московском метеобюро рассказали, что бабье лето начнётся в столице с 10 сентября. Повысится атмосферное давление, а дневная температура преодолеет отметку в +20.

Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в свою очередь предупредил, что жителей центральной части России в сентябре ждут «климатические качели» — то похолодание, то заметное потепление.