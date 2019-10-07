https://static.news.ru/photo/4420b802-e8cb-11e9-ac34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Более 1,5 млн жителей столицы сделали прививку от гриппа в первый месяц кампании по вакцинации, которая началась 4 сентября.

Привиться от гриппа можно бесплатно по полису ОМС в 31 пункте мобильной вакцинации возле 29 станций метро, в трёх у станций МЦК, одном — рядом с железнодорожной платформой и в двух флагманских центрах госуслуг «Мои документы», передаёт mos.ru .

Чтобы сделать прививку, при себе необходимо иметь паспорт. С полным списком мест, где проходит вакцинация, можно ознакомиться на сайте московского департамента здравоохранения. Детям услугу оказывают в поликлиниках, детсадах и школах, сообщает « Москва 24 ».

Ранее News.ru писал, что специалисты Роспотребнадзора дали россиянам советы по защите от сезонного гриппа. В первую очередь, для того чтобы не заболеть, необходимо сделать прививку. Также следует избегать контактов с людьми, у которых уже присутствует высокая температура, кашель или чихание.