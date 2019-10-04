https://static.news.ru/photo/81fe61cc-e7fb-11e9-be3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Специалисты Роспотребнадзора дали россиянам советы по защите от сезонного гриппа. В первую очередь, для того чтобы не заболеть, необходимо сделать прививку. Также следует избегать контактов с людьми, у которых уже присутствует высокая температура, кашель или чихание.

Сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и в общественном транспорте, пользуйтесь маской, — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, рекомендуется промывать полость носа и регулярно мыть руки, особенно после улицы и общественного транспорта. Следует также чаще делать уборку, проветривать и увлажнять квартиру.

В целом во всех странах Европейского региона активность гриппа регистрируется на низком уровне. Роспотребнадзор держит ситуацию с заболеванием под контролем.

Как писал News.ru, главный врач Adventist HealthCare Urgent Care Амра Насир рассказала, что грипп распространяется с октября по апрель. Она отметила, что прививка от гриппа необходима для тех, кому 65 и старше. Пожилые люди находятся в группе риска из-за существующей угрозы развития серьёзных осложнений.