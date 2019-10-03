https://static.news.ru/photo/93e5550a-e65a-11e9-9175-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Американские врачи рекомендуют прививаться от гриппа перед началом сезона. При этом они отмечают, что сделать прививку «никогда не поздно».

Главный врач Adventist HealthCare Urgent Care Амра Насир рассказала, что грипп распространяется с октября по апрель.

В идеале вакцинация должна проходить за две недели до этого, то есть в сентябре, поскольку организму требуется две недели, чтобы развить иммунитет к вирусу, — цитирует врача РИА Новости .

По словам Насир, при высокой температуре не стоит прививаться, при этом насморк и лёгкий кашель — не помеха для вакцинации. Врач отметила, что прививка от гриппа необходима для тех, кому 65 и старше. Пожилые люди находятся в группе риска из-за существующей угрозы развития серьёзных осложнений.

Медики указывают, что хотя вакцина от гриппа не даёт 100-процентной гарантии от болезни, она на 40–60% снижает риск заболевания. Насир отмечает, что невозможно предугадать, насколько точно будет работать вакцина в этом сезоне. По её словам, это зависит от типа вируса, возраста и других параметров состояния человека, которому сделана прививка.

Как ранее писал News.ru, по состоянию на 27 сентября более 25 млн россиян уже сделали прививки.