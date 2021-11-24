Стоматолог рассказал, как сэкономить на лечении зубов

Чистка зубов дважды в день, использование ирригатора, а также применение щёток с мягкой щетиной помогут сократить расходы на посещение стоматологического кабинета, об этом рассказал стоматолог Дмитрий Дедков. Он добавил, что использование зубной нити является обязательным условием здоровых зубов. Об этом сообщает портал «Медикфорум».

Посещайте гигиениста! Он будет держать вас в курсе состояния зубочелюстной системы и обучит правильной личной гигиене. Если у вас есть дети, контролируйте их. Чем дольше, тем лучше, — порекомендовал Дедков.

Он отметил, что для сохранения зубов здоровыми необходимо употреблять больше твёрдой пищи и отказаться от сладкого перед сном.

Ранее исследование учёных Королевского колледжа Лондона показало, что долгосрочное потребление двух литров пива или вина в неделю может привести к развитию деменции. По словам специалистов, такое количество алкоголя вдвое увеличивает вероятность возникновения проблем с кратковременной памятью и пространственным восприятием.

Руководитель научной группы Тони Рао отметил, что результаты работы развеивают миф о пользе алкоголя для мозга. Он также посоветовал людям проходить медицинское тестирование на предмет обнаружения ранних признаков деменции.