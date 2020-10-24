Стоматолог рассказал, что может привести к раку языка

https://static.news.ru/photo/d6cbc100-169d-11eb-86cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Небрежное отношение пациентов к протезу может привести к развитию онкологического заболевания, сообщил челюстно-лицевой хирург Игорь Малиновский.

По его словам, любая хроническая травма может стать пусковым механизмом для развития рака на слизистой полости рта. Она возникает в том числе при несостоятельности съёмного протеза, из-за которой слизистая регулярно травмируется.

Это несостоятельность коронок, это когда идёт скол коронок или отлом зубов, которые постоянно травмируют язык, впоследствии приводящий к онкологическим заболеваниям именно со стороны языка, — пояснил врач.

Малиновский назвал это очень важным фактором для молодых врачей, которых сейчас учат онконастороженности. Он подчеркнул, что на это необходимо обращать внимание не только при внешнем осмотре, но и при изучении полости рта, так как опухоль может появиться на любом участке как при костной патологии, так и на слизистой, передаёт «Говорит Москва».

Как писал NEWS.ru, ранее врач-гастроэнтеролог Инна Мазько предупредила, что частое употребление колбас может спровоцировать серьёзные проблемы со здоровьем. По её мнению, дети и люди, страдающие от недугов желудка и кишечника, должны полностью исключить данный продукт из рациона.