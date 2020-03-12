https://static.news.ru/photo/4d2e5e40-644a-11ea-8255-fa163e074e61_660.jpg Фото: D. Maehrmann/www.imago-images.de/Global Look Press

Испанские медики составили перечень продуктов, которые помогут поддержать работу иммунной системы и защитить организм от гриппа, ОРВИ и некоторых других заболеваний.

Список возглавил чеснок, который является природным противовирусным, антибактериальным и противогрибковым средством. За ним следуют миндаль, богатый витамином E, и черника, защищающая дыхательные пути. Кроме того, медики советуют включить в рацион бульон из курицы или индейки, который препятствует образованию слизи при простуде, богатый бета-каротином сладкий картофель и содержащую витамины, минералы, антиоксиданты и клетчатку брокколи.

Также в перечень попали грибы, чёрный шоколад, цитрусовые, жирная рыба, ракообразные, куркума, шпинат, имбирь, красный перец, зелёный чай и некоторые другие продукты, передаёт газета La Vanguardia.

Как писал NEWS.ru, ранее специалисты из больницы Осака-Росаи в Японии выяснили, что употребление цинка может помочь снизить риск рака и других заболеваний печени.