Специалисты МЧС порекомендовали промывать горло после улицы

https://static.news.ru/photo/24ab0506-8cfc-11ea-9c80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты ВНИИ ГОЧС МЧС РФ дали рекомендацию промывать горло, нос и глаза после возвращения домой с улицы. Они считают, что это поможет снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.

После возвращения с улицы необходимо вымыть руки с мылом под тёплой водой в течение 20 секунд, промыть нос и горло, умыть лицо и глаза, — привели сообщение ведомства в ТАСС.

Также после улицы стоит переодеться, помыть обувь, а средства защиты выкинуть.

В ведомстве напомнили, что периодически нужно проводить влажную уборку и проветривать помещение.

Врач-гигиенист, эпидемиолог Ирина Коваленко рассказала, как мыть продукты, чтобы обеззаразить их от коронавируса. Врач считает, что подойдут даже обычные средства вроде сухой горчицы и хозяйственного мыла. А академик РАН Феликс Ершов отметил, что необходимо термически обрабатывать продукты и воду, писал NEWS.ru ранее.