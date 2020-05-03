Здоровье

Специалисты МЧС порекомендовали промывать горло после улицы

08:02, 03 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты ВНИИ ГОЧС МЧС РФ дали рекомендацию промывать горло, нос и глаза после возвращения домой с улицы. Они считают, что это поможет снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.

После возвращения с улицы необходимо вымыть руки с мылом под тёплой водой в течение 20 секунд, промыть нос и горло, умыть лицо и глаза, — привели сообщение ведомства в ТАСС.

Также после улицы стоит переодеться, помыть обувь, а средства защиты выкинуть.

В ведомстве напомнили, что периодически нужно проводить влажную уборку и проветривать помещение.

Врач-гигиенист, эпидемиолог Ирина Коваленко рассказала, как мыть продукты, чтобы обеззаразить их от коронавируса. Врач считает, что подойдут даже обычные средства вроде сухой горчицы и хозяйственного мыла. А академик РАН Феликс Ершов отметил, что необходимо термически обрабатывать продукты и воду, писал NEWS.ru ранее.

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