Медики рассказали, как обеззараживать продукты и воду от коронавируса

Медицинские специалисты рассказали, как обрабатывать и мыть пищу и воду, чтобы их обеззаразить от коронавирусной инфекции.
Академик РАН Феликс Ершов отметил важность мытья и термической обработки продуктов.
Любая хозяйка знает, что температурная обработка убивает вирусы. Поэтому необходимо кипятить воду, не пить из сомнительных источников. <...> Вода должна быть гарантированно очищенной — кипячением или фильтрованием. После туалета мыть руки. <...> Самый сложный вопрос — с продуктами. Их также надо хорошо мыть, не употреблять залежавшиеся, по возможности, проводить термальную обработку, — процитировали Феликса Ершова в НСН.
Врач-гигиенист, эпидемиолог Ирина Коваленко рассказала, какими средства можно помыть продукты. Она отметила, что подойдут даже самые простые привычные средства — хозяйственное мыло и горчица.
Обрабатывать продукты, зелень, которые мы приносим из супермаркета, щелочным раствором было бы хорошо. Наше любимое хозяйственное мыло — наиболее нейтральное и безопасное средство для обеззараживания и воздействия на жирорастворимую оболочку, в которой может долго сохраняться коронавирус. Сухая горчица — ещё одно прекрасное народное средство, чтобы смыть вирус с жиросодержащих поверхностей, — привели слова Ирины Коваленко в НСН.
Как писал NEWS.ru ранее, профессор и эксперт по безопасности пищевых продуктов в Университете штата Северная Каролина Бен Чепмен усомнился в эффективности мытья продуктов и упаковки от них для защиты от коронавируса.