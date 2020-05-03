Медики рассказали, как обеззараживать продукты и воду от коронавируса

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Вынужденная изоляция повлияла на состояние психики многих россиян, у некоторых из них начали проявляться признаки клинической депрессии и нельзя не обращать на них внимания, предупредила врач-психотерапевт Айна Громова.

Первый признак депрессии во время карантина — повышенная раздражительность или гиперэстезия. Если человек бурно негативно реагирует на вещи, к которым раньше относился спокойно, например, на громкий звук телевизора, это может...