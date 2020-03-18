Визит Владимира Путина в столичный информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, о котором до его приезда никто ничего не знал, очевидно, был призван купировать приступы массовой паники. Инсайды о возможном переходе Москвы на чрезвычайное «осадное» положение напугали даже самых устойчивых, а призыв президента не «скупать продукты впрок» не слишком успокоил население. Хотя Владимир Путин на встрече с председателем ЦИК Эллой Памфиловой и заявил о возможности переноса голосования по Конституции РФ, эксперты подозревают Кремль в намерении затянуть введение чрезвычайных мер для внесения спешных изменений в основной закон страны. Между тем многие мировые лидеры ранее уже просили своих граждан не копить запасы, но у тех нет оснований доверять властям, хотя и по другим причинам.

Президент США Дональд Трамп перед пресс-конференцией, на которой попросил население не паниковать, провёл переговоры с представителями пищевой промышленности, чтобы обсудить, как они справляются с растущим кризисом. Американцы столкнулись с длинными очередями и пустыми полками в последние недели, поскольку вирус распространился по всей территории США. Владельцы продовольственных магазинов сокращают часы работы, следят за тщательной уборкой и ограничивают покупки дезинфицирующих средств для рук, туалетной бумаги и других товаров, пользующихся высоким спросом, отмечает Politico. Также в ряде продуктовых магазинов созданы «часы для пожилых людей», которые позволяют людям из группы высокого риска совершать покупки во время вспышки коронавируса.

Дональд Трамп Kevin Dietsch/Consolidated News Photos/Global Look Press

Трамп успокоил потребителей: магазины могут помочь населению «чувствовать себя спокойно и безопасно, когда на полках есть необходимые товары». Но, как показали итоги опроса, организованного общественным радио, программой PBS Newshour и фондом общественного мнения Marist, 60% респондентов «не очень» или «не совсем» доверяют словам президента страны о коронавирусе.

Результаты социсследования были опубликованы после того, как Белый дом потратил несколько недель на то, чтобы преуменьшить угрозу COVID-19 для США, хотя представители служб здравоохранения били тревогу и предупреждали о быстром распространении вируса.

Я не удивлюсь, если в США на данный момент инфицировано более 50 тысяч человек, — сказал BuzzFeed News Джеффри Шаман, эксперт по инфекционным заболеваниям в Колумбийском университете, хотя официально в стране зарегистрировано менее 5 тысяч заразившихся.

Более жёсткая риторика президента сопровождалась новыми порциями всё более строгих указаний , в которых рекомендовалось работать и учиться из дома, избегать собраний с участием более 10 человек, воздерживаться от еды и напитков в барах, ресторанах и фуд-кортах. Естественно, действия Трампа по борьбе с распространением пандемии и возросшее давление на экономику стали основной темой его оппонентов — Джозефа Байдена и Берни Сандерса, борющихся на праймериз за выдвижение от Демократической партии на выборах-2020, указывает Vox.

Джозеф Байден и Берни Сандерс CNN/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мы шарахаемся друг от друга в переполненных проходах (супермаркетов. — NEWS.ru) и сражаемся за замороженные продукты . Мы ждём в извилистых очередях и обмениваемся деньгами с уставшими кассирами, которые говорят, что работают шесть дней подряд и никогда в жизни не видели так много клиентов, — пишет журналист из ProPublica.

Он отмечает, что закупки продуктов впрок перед сезоном ураганов, например, в Майами, — практически ежегодный ритуал, однако сейчас потребители стоят в магазинах в разгар невидимого бедствия и не подозревают, что некоторые из них уже инфицированы. Поэтому американцы, впрочем, как и европейцы, советуют переходить на услуги службы «бесконтактной» доставки еды, когда курьер оставляет заказ перед дверью или на тротуаре рядом с частным домом. Что касается риска заразиться короновирусом дистанционно, то некоторые западные эксперты уверяют: мыть продукты из магазина или после курьера не нужно, поскольку контакт с едой и упаковкой исследователи не определяют как фактор риска.

Не думаю, что мытьё или попытка санировать коробку с хлопьями — эффективный способ остановить путь передачи COVID-19, — сказал News & Observer профессор и эксперт по безопасности пищевых продуктов в Университете штата Северная Каролина Бен Чепмен.

Однако есть специалисты, которые не верят в безопасность упаковок: они призывают людей с ослабленным иммунитетом брать нефасованные продукты, поскольку при приготовлении, например, блюд из сырых овощей уменьшается риск заражения после тепловой обработки. Впрочем, в условиях паники западному потребителю не всегда удаётся выбирать.

Плоды лайма, пицца из цветной капусты и утиный жир — лишь это покупатели пока оставляют на прилавках, — пишет канадское издание Maclean's.

Телеканал CNN советует , в свою очередь, американцам и европейцам пересмотреть взгляды на продуктовую корзину и помимо консервов, макарон и круп, которые скупают теперь и в России, отдавать предпочтение бобовым (нут или чечевицу можно смешивать с салатами, пастой, использовать в супах и т.д.), а также молочным продуктам, которые можно заморозить.

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