Совет Федерации выпустит книгу о питьевой воде

В Совете Федерации совместно со специалистами готовят книгу о питьевой воде и её осмысленном потреблении, сообщила «Парламентская газета». По словам завкафедрой бродильных производств и виноделия МГУПП, профессора Марины Мойсеяк, труд будет ориентирован на широкого читателя.

Говоря в целом о рациональном потреблении воды, важно сформировать желание у потребителя задаваться вопросом, какую именно воду он употребляет, полезна ли она и безопасна для него, и дать возможность получить на свой вопрос объективный ответ, — сказала Мойсеяк.

Она добавила, что у всех своя норма по количеству жидкости в день, но пить нужно регулярно, а не только тогда, когда во рту уже сухость. Она говорит об обезвоживании, и до этого ощущения доводить не стоит, предупредила Мойсеяк.

Экс-глава Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко отметил, что по всей России водопровод должен поставлять приемлемую для питья воду, но это соблюдается не во всех регионах — в том числе из-за старых труб.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что под Азовским морем обнаружена слабоминерализованная вода, которую после обработки можно будет использовать как питьевую. Работы по поиску питьевой воды продолжаются, ими занимается Росгеология.