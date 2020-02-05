https://static.news.ru/photo/0d9ddcb2-47c9-11ea-b320-fa163e074e61_660.jpg Фото: Felix Vogel/imageBROKER.com

Кандидат медицинских наук и руководитель Центра медицины сна МГУ Александр Калинкин дал советы для правильного утреннего пробуждения.

Врач пояснил, что многие нарушения сна происходят во время утренней быстрой фазы и это может воздействовать на организм негативно. Например, не исключено появление проблем с сердечно-сосудистой системой. Поэтому, советует Калинкин, необходимо работать над повышением качества сна, передаёт «Вечерняя Москва».

Во-первых, стоит выяснить, есть ли у человека какие-то патологии, в частности — храп, и, если они есть, поработать с врачом над избавлением от них. Во-вторых, стоит ложиться пораньше, это практически гарантирует хорошее настроение поутру. Также важно позаботиться о том, чтобы освещение в комнате, где спит человек, было естественным — лампы дневного света могут «обмануть» мозг и человек проснётся раздражённым.

Как писал NEWS.ru ранее, чтобы побороть зимнюю слабость, эксперты советуют использовать любую возможность, чтобы напитать свой организм свежим воздухом и дневным светом.