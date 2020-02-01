https://static.news.ru/photo/2e0a6bf2-44c0-11ea-9ab9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandra Gorn/unsplash.com

Восемь часов сна являются оптимальным вариантом для человеческого организма, однако необходимо учесть ряд факторов, чтобы хорошо выспаться, сообщил председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон.

По его словам, испортить ночной отдых может неудобная пижама.

Важно, чтобы вам было комфортно в пижаме или ночной рубашке. Если резинка на пижаме тянет, то сон будет нарушаться. Если в пижаме неудобно, жарко, то сон будет нарушаться, — подчеркнул он.

Специалист уточнил, что одежда для сна должна быть по размеру и изготовлена из хлопка, так как шёлк сильно электризуется.

Также важно, чтобы подушка была холодной. Ковальзон пояснил, что человек лучше спит, когда голова в прохладе.

При этом тело человека должно быть в тепле, — отметил сомнолог.

Он посоветовал надевать носки, если ноги замёрзли, так как если их не согреть сон вряд ли будет крепким, передаёт радио Sputnik.

Ранее NEWS.ru писал, что врач-сомнолог Алёна Гаврилова рассказала, как сделать сон качественным и хорошо засыпать.