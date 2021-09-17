Собянин связал рост заболеваемости COVID-19 с началом учебного года
Сона Рустамова
Сона Рустамова
09:12, 19 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Подъём заболеваемости коронавирусом в Москве связан с тем, что многие жители столицы вернулись их отпуска и начался учебный год. Об этом в эфире телеканала «Россия — 1» сообщил градоначальник Сергей Собянин. В связи с этим он призвал граждан соблюдать все нормы безопасности и не забывать о средствах индивидуальной защиты.
Осенний период, возвращаются люди из отпусков, школьники вернулись в школы. Надо просто в это период, как всегда, быть осторожными, соблюдать санитарные требования и беречь себя и своё здоровье, — сказал Собянин.
Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса под названием «мю» мог уже проникнуть на территорию России, сообщил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. Он сообщил, что первые случаи появления «мю» были выявлены на прошлой неделе в ряде азиатских стран со строгим карантинным режимом. Также первые носители «мю» выявлены в Европе. По словам эксперта, в настоящее время можно наблюдать конкурентную борьбу между «мю» и «дельта».