Собянин связал рост заболеваемости COVID-19 с началом учебного года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-дерматолог и трихолог Инна Петросова рассказала NEWS.ru, на что обратить внимание при уходе за кожей и волосами в осеннюю погоду. Главное — увлажнение, а вот летняя защита от солнца уже не требуется.

Так как холодает, ветер, снижается температура воздуха, включается в домах отопление, и воздух становится сухой, увлажнение кожи и волос страдает. Поэтому увлажнение сейчас будет стоять на первом месте в уходе...