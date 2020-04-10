Собянин подтвердил введение спецпропусков в Москве

https://static.news.ru/photo/9d003428-7b4e-11ea-a7c0-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэрия введёт в Москве пропускной режим для борьбы с распространением коронавируса с 13 апреля, заявил глава города Сергей Собянин.

По словам градоначальника, введение системы пропусков будет постепенным. Сначала разрешения обяжут получать для поездок на работу — по подсчётам властей, около трёх миллионов жителей столицы и Подмосковья продолжили трудиться после введения карантина. На втором этапе пропуска введут для других передвижений по Москве. При ухудшении обстановки Собянин допустил появление пропусков для передвижения внутри городских районов.

Мэр уточнил, что пропускная система будет заявительной, но власти станут выборочно проверять достоверность сообщаемых сведений.

Начиная с понедельника ситуация начала ухудшаться. Идёт быстрый рост тяжёлых больных с пневмонией, — заявил Собянин, комментируя ужесточение ограничений.

Как писал NEWS.ru, число пациентов с коронавирусом превысило 1,6 миллиона человек. Погибли около 97 тысяч заражённых по всему миру. Число людей, оказавшихся в изоляции, приблизилось к 4 миллиардам.

В России выявили почти 12 тысяч заражённых, из которых 7,8 тысячи — в Москве.