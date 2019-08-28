Синдром беспокойных ног (СБН) вызывает непреодолимое желание двигаться, особенно ночью, из-за крайне неприятных ощущений в нижних конечностях. По мнению медиков США, проводивших масштабное исследование этого неврологического расстройства, болезнь способна подвигнуть человека к суициду.

Высокий риск самоубийств при СБН

Врачи должны уделять особое внимание психическому здоровью пациентов с этим мучительным состоянием, предупреждают учёные.

В рамках исследования, проведённого в США, были проанализированы истории болезни почти 170 000 пациентов с СБН. В целом команде учёных была доступна информация о более чем 200 млн человек, проживающих в штате Пенсильвания, и это дало им возможность проверить гипотезу о связи СБН и суицидов. Подведя итоги научной работы, учёные с уверенностью заявили о связи синдрома не только с физическим состоянием человека, но и с его психическим здоровьем. Научная работа, итоги которой были опубликованы в JAMA Network Open, показала, что риск самоубийства у людей с синдромом беспокойных ног в три раза выше, чем у всех остальных.

Руководитель исследования, профессор Сян Гао из Университета штата Пенсильвания, считает, что врачи должны быть особенно внимательны к пациентам с СБН, как минимум, тестируя их на склонность к суицидам.

Самоубийство является глобальной проблемой здравоохранения. Здесь есть сразу несколько факторов риска: мужской пол, случаи самоубийств в семье, детские невзгоды, злоупотребление алкоголем, психические расстройства и проблемы со сном, — говорит профессор Сян Гао. — Учитывая, что нарушение сна и депрессия есть почти у всех пациентов с СБН, общий риск смертности от этого заболевания возрастает параллельно с повышением рисков смертности в результате суицида.

Недооценённая болезнь

В США общий уровень самоубийств с начала века вырос до 30%. Что же касается Великобритании, то среди мужчин в возрасте до 45 лет именно суициды являются главной причиной ухода из жизни, пишет Mirror.

Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

При этом на Туманном Альбионе синдром беспокойных ног затрагивает одного из 20 взрослых. СБН также выявлен у 5% американцев.

По словам невролога Александра Мельникова, количество людей с таким диагнозом равно примерно 7% от всего населения Земли. Встречается болезнь также и у детей: как рассказал News.ru детский невролог Павел Соколов, СБН обнаруживается тогда, когда начинает проявляться самосознание — в раннем детском возрасте его не бывает. Синдром описан, относится по большей части к вегетативной дисфункции, и выявляется, как правило, при проведении полисомнографии (методики исследования нарушений сна — Ред.).

СБН — довольно частое заболевание. Причины его могут быть разными: у женщин СБН может наступить во время беременности, одна из частых причин — дефицит железа в организме. И ещё целый ряд состояний приводят к СБН. Основной признак — неприятные ощущения в ногах. Их трудно описать, потому что они очень разнообразны: болевые или просто неприятные ощущения, проходящие при движении ног. В типичных случаях они возникают тогда, когда пациент ложится вечером в постель. "Крутит ноги" — так чаще всего пациенты описывают свои ощущения. Больным приходится довольно долго совершать движения ногами, чтобы избавиться от боли и тяжести в них, и это не может не отразиться на времени засыпания. Сон нарушается. СБН поддаётся лечению — есть препараты, которые снимают симптоматик. К сожалению, эту патологию широкий круг врачей знает не очень хорошо, диагноз не всегда ставят правильно и лечение не назначают. А проблема серьёзная, в том числе и в связи с нарушениями сна. Александр Мельников заведующий отделом сомнологии федерального научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА

Как отметил специалист, сама по себе бессонница при СБН вряд ли может быть причиной суицида. Что же касается непосредственно синдрома беспокойных ног, то, сточки зрения Мельникова, вполне вероятно, что заболевание может подтолкнуть человека к самоубийству — настолько неприятны симптомы в конечностях.

Если не поставить вовремя диагноз и не назначить необходимые препараты, то симптомы при СБН снять очень сложно. В сочетании с бессонницей это сильно нарушает психическое состояние человека, — говорит сомнолог.

Однако не все неврологи согласны с выводами американских врачей.

Угрозы жизни СБН не несёт. Если бы он в действительности так часто приводил к суицидам, то больные этим синдромом давно бы уже вымерли. Павел Соколов невролог

Эксперт с иронией напоминает о том, что «существует две точки абсолютного знания — американские врачи и британские учёные».

Комментировать высокий процент суицидов у больных с СБН отказался и врач-невролог Эдуард Гаврилов, директор Фонда независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье». С его точки зрения, полученные американцами данные следует ещё неоднократно проверить.