Шукшина не смогла дозвониться до врача, пригласившего её в «красную зону»

Актриса Мария Шукшина попыталась связаться с одним из врачей, подписавших открытое письмо с приглашением в «красные зоны» и морги больниц противников вакцинации от коронавируса. Ей это не удалось. О невозможности получить обратную связь от главврача больницы в Санкт-Петербурге Шукшина рассказала в Telegram-канале.

Актриса решила обратиться к одному из подписантов послания «антипрививочникам», главврачу больницы имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге Денису Гусеву. После звонка в приёмную она услышала сообщение о том, что все менеджеры заняты и просьбу подождать.

Создавалось впечатление, что телефон рассчитан на приём заказов на платные услуги. Когда мне ответили, спросила действительно ли это приёмная Главврача. Мне ответили утвердительно и поинтересовались по какому вопросу я звоню <...> Я сказала, что хотела бы связаться с главным врачом по поводу его письма с предложением посетить Красную зону, сомневающимся в необходимости вакцинации, — написала Шукшина.

После того, как актриса заявила, что хотела бы связаться с главным врачом по поводу открытого письма и предложения посетить «красную зону», ей предложили позвонить на номер общероссийской горячей линии по коронавирусной инфекции.

Прошу господина Гусева публично дать официальное объяснение этой ситуации или принести извинения за публикацию фейковой информации о предложении посетить Красную зону. Я вполне понимаю, что такие предложения могут быть сомнительны с медицинской точки зрения и даже опасны для пациентов, тем более считаю неэтичным делать предложения о посещении Красной зоны ради красного словца, а потом скрывать свои контакты за телефонами горячих линий о вакцинации, — подчеркнула Шукшина.

Ранее 11 врачей, включая главврача ковидного госпиталя в Коммунарке Дениса Проценко, написали открытое письмо с обращением к известным противникам вакцинации, в частности, к политикам и артистам. Среди адресатов оказались лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, артисты Мария Шукшина, Константин Кинчев, Оскар Кучыера и Юрий Лоза.

Послание поддержали в Кремле и Роспотребнадзоре. Несколько адресатов негативно отреагировали на инициативу. Так, Юрий Лоза счёл, что его намеренно хотят заразить в «красной зоне». Миронов выразил недоумение, заявив, что неоднократно высказывался за вакцинацию и привит сам. В КПРФ также сослались на то, что лидер партии Зюганов дважды вакцинировался от коронавируса. Возмущение причислением к категории «антиваксеров» выразил и телеведущий Оскар Кучера, заявив что он дважды переболел коронавирусом, и имеет все прививки, указанные в календаре.