Шоколад способен снять стресс на уровне молекул

Шоколад помогает в кратчайшие сроки поднять настроение, снять стресс. Это происходит благодаря воздействию на организм на молекулярном уровне за счёт жирных кислот. Однако ещё больший эффект имеет сам процесс потребления сладости. Об этом РИА Новости рассказали эксперты, опрошенные накануне Всемирного дня шоколада.

Так, практикующий психолог Ольга Твардовская отметила , что заедание стресса шоколадом создаёт так называемый эффект барьера, или поощрения себя. Шоколад является сладким удовольствием, он позволяет вырабатываться эндорфинам, включает вкусовые рецепторы.

У некоторых людей отмечается полноценная зависимость от шоколада или сладкого в целом. Обычно это говорит о недостатке ласки и внимания, в том числе внимания к самому себе, — отметила психолог.

В свою очередь председатель общероссийского общественного движения «Стройная Россия» Ольга Ванатова рассказала, что потребность в сладостях после пережитого нервного напряжения выражает работу разных психологических механизмов. Чаще всего она является второй реакцией на стресс.

Реакция человека на стресс проходит в две фазы. Первая — это напряжение, когда человек мобилизует резервы. И вторая — это необходимость восполнения использованного резерва. В частности, за счет глюкозы. Именно поэтому нам хочется сладенького, когда мы перенесли стресс, — объяснила она.

По словам Ванатовой, «утешительная еда» помогает организму на молекулярном уровне благодаря жирным кислотам, которые содержатся в ней.

Из лабораторных экспериментов учёные узнали, что пища, богатая углеводами, помогает производить в мозге больше серотонина — гормона, который делает нас счастливыми, — сказала она.

Впрочем, общественница также предположила, что не меньшее влияние на настроение человека может оказывать сам процесс потребления.