Семь препаратов от COVID-19 проходят клинические исследования в России

https://static.news.ru/photo/2ba46156-8f89-11ea-a099-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На стадии клинических исследований в настоящее время находятся семь препаратов от коронавируса. Об этом на заседании комитета Госдумы по здравоохранению сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

По словам руководителя ведомства, исследования проходят шесть ингибиторов интерлейкина (иммуномодуляторы), а также отечественный препарат «Триазаверин».

Мурашко отметил, что эффективность всех лекарств, которыми сейчас лечат коронавирус, не доказана, так как клинические исследования ещё идут по всему миру.

Глава Минздрава добавил, что в России не должно быть перебоев с препаратом «Гидроксихлорохин».

Мы дополнительно обращались к производителям. Производитель развернул дополнительные площадки. Мы акцептовали их для отечественного производителя, потому что с поставками из-за рубежа, к сожалению, в этот период возникла проблема, так как все страны пользовались одними и теми же препаратами. Я сейчас говорю о «Гидроксихлорохине». Объёмы этого препарата в РФ сегодня практически покрыли весь дефицит. Производитель нас уверил, что он дополнительно в этом месяце произведёт 400 тысяч упаковок, — цитирует «Интерфакс» министра.

Мурашко сообщил, что большинство субъектов страны запаслись средствами индивидуальной защиты. В случае увеличения числа заразившихся в каком-либо регионе туда направляются дополнительные препараты и средства защиты.

Ранее чиновник рассказал о доклинических испытаниях российской вакцины от коронавируса. По его словам, уже есть обнадёживающие результаты, которые дают уверенность, что будет создан действующий и эффективный препарат, писал NEWS.ru.

ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года, 11 марта 2020 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,6 млн человек, погибли свыше 257 тысяч, выздоровели более 1,2 млн.

В России на 6 мая общее число инфицированных достигло 165 929 (+10 559 за последние сутки), 21 327 пациентов выздоровели (+1462 за последние сутки), умерли 1537 человек (+86 за последние сутки). В Москве 85 937 заболевших (+5858 за последние сутки), выздоровели 8458 (+588 за последние сутки), 866 умерли (+50 за последние сутки).