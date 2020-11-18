Самолечение про запас: в стране наблюдаются рекордные продажи антибиотиков

В России наблюдается рекордный рост продаж антимикробных препаратов. В середине октября объёмы их реализации выросли более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом. Врачи бьют тревогу: многие покупают антибиотики без назначения и пьют их хаотично. Медики рассказали NEWS.ru, почему россияне запасаются препаратами впрок и чем такое бездумное потребление чревато для здоровья.

Осенью в нашей стране произошёл взрывной рост продаж препаратов для лечения бактериальных инфекций. Россияне начали активно скупать антибиотики ещё в начале сентября. За неделю с 7 по 13 число этого месяца объём реализации товара в упаковках вырос на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом NEWS.ru сообщили в DSM Group, которая занимается исследованием фармацевтического рынка.

Самый пик продаж пришёлся на середину октября. За неделю с 19 по 26 число антибиотики покупали более чем на 100% больше (8,1 млн упаковок против 4 млн), чем годом ранее. В последующие недели хоть и началось стабильное снижение показателей, они всё равно остались высокими. Так, в первую неделю ноября в аптеках страны продали 6 млн упаковок антибактериальных препаратов — это на 62% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Страх и предубеждение

Повышенный спрос среди покупателей привёл к тому, что антибиотики исчезают из аптек. Жалобы на их нехватку регулярно поступают в Росздравнадзор. Причина тому — «истерия в обществе», полагает председатель правления Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьёв.

Люди покупают антибиотики про запас. Давным-давно, ещё в доковидную эру, было исследование, которое показало, что у большинства лежит дома пять-шесть наименований антибиотиков. Сейчас, я думаю, эти запасы стали намного больше. Павел Воробьев председатель правления Московского городского научного общества терапевтов, профессор председатель правления Московского городского научного общества терапевтов, профессор

По словам профессора, многие закупленные антибиотики не были назначены врачом. Люди «прописали» их себе сами, не дождавшись рекомендаций медиков. Похожая тенденция наблюдалась весной — во время первой волны коронавируса. Однако осенью страх людей перед COVID-19 вырос, что привело к ажиотажу на покупку препаратов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сказался на ситуации и непрофессионализм медиков, которые назначают такие препараты всем подряд, сообщил NEWS.ru заслуженный врач России Андрей Кабычкин. Некоторые выписывают рецепты на антибиотики, чтобы исключить присоединение бактериальной инфекции. Хотя толка от такой «профилактики» нет.

Не все врачи соблюдают стандарты, не все знакомы с протоколами лечения. Это уже вопрос к организаторам здравоохранения и учебным заведениям. Квалификация многих медиков низкая из-за плохого качества образования в вузах. Андрей Кабычкин заслуженный врач России заслуженный врач России

Производство антибиотиков в этом году выросло более чем в два раза, но до конечного потребителя они доходят очень долго, сообщил NEWS.ru генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев. Это обусловлено плохо налаженным процессом цифровой маркировки лекарств, действующей с 1 июля.

На упаковку наносится специальный знак, после чего он считывается и отправляется в систему, которая даёт сигнал, что препарат легальный. В идеале ответ должен приходить в течение нескольких минут. На самом деле от запроса до подтверждения проходит до десяти суток. Виктор Дмитриев генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей

Аптеки не имеют права продавать антибиотики без рецепта врача. Но в последнее время розничные сети «пошли на некоторые послабления» в этом вопросе, отметил эксперт фармрынка. Потому что из-за перегрузки системы здравоохранения не все могут получить рецепт.

Если у человека нет бактериальной инфекции и он пьёт антибиотики, то находящиеся в организме микробы станут устойчивыми к ним, сообщил в беседе с NEWS.ru советский и российский учёный, доктор биологических наук, профессор Андрей Козлов. Это значит, что в случае появления реальной инфекции в будущем этот препарат уже не поможет.