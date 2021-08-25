Россиянам рассказали, какие продукты улучшают работу мозга

Диетолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха рассказала, что рыба, орехи, куркума и овощи могут помочь стимулированию работы мозга. Такая продуктовая корзина может обойтись россиянам в 1821 рубль, сообщает РИА Новости.

Эксперт пояснила , что клетки головного мозга нуждаются в поступлении полезных веществ, особенно во время напряжённой умственной деятельности. Поэтому человеку необходимы правильные полиненасыщенные жиры, которые содержатся в жирной морской рыбе, орехах и растительных маслах. Эти вещества способны регулировать холестериновый обмен, принимают участие в обмене веществ и имеют высокую питательную ценность для организма в целом.

Так, содержащиеся в бананах и шоколаде магний, селен и цинк улучшают настроение, память, концентрацию внимания и стимулируют мозг. Витамины группы В помогают в профилактике стресса: особенно много их в свежих овощах, куркуме и чернике. В молоке и морепродуктах присутствует большое количество витамина D, который важен для формирования скорости реакции и запоминания.

Онлайн-сервис доставки продуктов и товаров «СберМаркет» проанализировал цены на потребительскую корзину, в которую вошли продукты, полезные для работы мозга: охлаждённая форель, помидоры, брокколи, чечевица, грецкие орехи, бананы, горький шоколад, зелёный чай, куркума и черника. По данным аналитиков, такая корзина обойдётся в среднем в 1821 рубль, причём дороже всего стоит охлаждённая красная рыба — от 900 до 1200 рублей за килограмм.

Ранее сообщалось, что люди, которые переболели коронавирусом, должны ввести в рацион ягоды, овощи и фрукты, выращенные в России или на своём дачном участке. Речь идёт о таких ягодах, как черноплодная рябина, смородина, малина, содержащие большое количество антиоксидантов. Также крайне важно наладить работу кишечника, которому нужна клетчатка, содержащаяся в свежих овощах и свекольной ботве.