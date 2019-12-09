Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по правильному выбору качественных консервов. По их мнению, в первую очередь необходимо проверить целостность упаковки.
В случае если банка закрыта не герметично, имеет следы ржавчины и подтёков, следует отказаться от покупки. Также Роспотребнадзор
Ранее NEWS.ru сообщал, что Роспотребнадзор призвал людей старшего возраста ограничить потребляемые калории. Это необходимо для поддержания здорового образа жизни, пояснили в ведомстве. Там уточнили, что дневная норма для мужчин старше 60 лет не должна превышать 2,3 тысячи ккал, а для женщин — 2 тысяч. В меню специалисты рекомендуют добавлять оливковое масло. Также следует употреблять в пищу зелень, овощи и фрукты.
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