https://static.news.ru/photo/9b9db7de-1a25-11ea-8fa5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по правильному выбору качественных консервов. По их мнению, в первую очередь необходимо проверить целостность упаковки.

В случае если банка закрыта не герметично, имеет следы ржавчины и подтёков, следует отказаться от покупки. Также Роспотребнадзор рекомендует обратить внимание на состав продукта. Консервах, изготовленные из рыбы в собственном соку, должны состоять только из рыбы, соли и специй, что является оптимальным выбором с точки зрения здорового питания.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роспотребнадзор призвал людей старшего возраста ограничить потребляемые калории. Это необходимо для поддержания здорового образа жизни, пояснили в ведомстве. Там уточнили, что дневная норма для мужчин старше 60 лет не должна превышать 2,3 тысячи ккал, а для женщин — 2 тысяч. В меню специалисты рекомендуют добавлять оливковое масло. Также следует употреблять в пищу зелень, овощи и фрукты.