Россиянам предложили полезную замену мяса на пикнике

https://static.news.ru/photo/da7adc9c-b0a7-11eb-873f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шеф-повар и ведущий телеканала «Еда» Владимир Павлов считает, что на природе можно приготовить блюда полезнее, чем традиционные шашлыки. Как рассказал специалист в интервью радио Sputnik, мясо на пикнике лучше заменить овощами или рыбой.

Как отметил Павлов, на углях можно приготовить любую еду. Благодаря этому блюда приобретают характерный вкус костра, а обычные овощи получаются в тысячу раз вкуснее.

Если заменить жареное мясо овощами или рыбой, то можно съесть больше и чувствовать себя при этом гораздо лучше, — подчеркнул повар.

Он также предложил вместо мяса использовать грибы. Они также дают долгое ощущение сытости.

Павлов порекомендовал тем, кто отправляется на пикник с семьёй, приготовить на костре десерт. Для этого нужно на очищенный банан положить маршмеллоу и шоколад, завернуть всё это фольгой и положить на решётку.

Через 5-7 минут у вас будет отличный десерт, приготовленный на гриле, — сказал он.

Ранее диетолог Филипп Кульменко призвал не злоупотреблять шашлыком в майские праздники. Врач заявил, что за один раз можно съедать не более 100 граммов красного мяса. Ещё лучше снизить этот объём до 70 граммов.