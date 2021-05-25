Россиянам объяснили, как защититься от укуса клеща

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Уберечь себя от укуса клеща можно с помощью правильно подобранной одежды. Об этом в беседе с «Москвой 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По её словам, одежду для прогулки нужно выбирать такую, чтобы на теле не оставалось неприкрытой кожи. На ноги нужно надеть закрытую обувь — сапоги или кроссовки. В обувь обязательно — высокие плотные носки, в которые следует заправить штанины. Также желательны рубашка с длинным рукавом и головной убор. Главное — сделать всё герметичным, советует специалист.

Как объяснила Чернышова, вероятность подцепить опасного паразита в московских парках минимальна. Они живут чаще там, где высокая трава, кусты и низко расположенные ветки деревьев.

Если это парк, где вы идёте по аллее, а по бокам на газонах стоят высокие деревья, тут фактически вероятность «поймать» клеща очень маленькая. А если этот парк больше похож на дикую природу, вы идёте узкой тропой, а по бокам от вас кустарники или высокая трава, там поймать клеща очень реально, — отметила врач.

В случае, если клещ всё-таки укусил, она рекомендует не вытаскивать паразита самостоятельно, а направиться в травмпункт. При извлечении клеща в домашних условиях может оторваться и остаться в ране головка, что приведет к воспалению.

Ранее сообщалось, что самый простой способ удалить клеща — воспользоваться нитью. Её следует обвязать вокруг места, где клещ присосался к коже, выкрутив его по часовой стрелке. Чем быстрее это сделать, тем меньше шансов, что инфекция попадёт в кровь.