Названы симптомы укуса инфицированного клеща

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О том, что человека укусил инфицированный клещ, может свидетельствовать появление лихорадки и сыпи на теле в эпидемический сезон. Об этом РИА Новости рассказали опрошенные врачи.

По словам врача-инфекциониста Морозовской детской больницы Алексея Ртищева, инкубационный период для основных инфекций, передающихся клещами, составляет около месяца. Если появляются жалобы, необходимо обратиться к врачу.

Стоит помнить, что, если факт присасывания клеща не установлен, нельзя гарантировать, что его не было. После укуса клещ может самостоятельно отвалиться, а возбудитель может проникнуть в кровь, — заявил медик.

По словам врача, если человек в эпидсезон посещал лес или эндемичные районы, после чего у него проявились симптомы инфекционного заболевания (лихорадка, высыпания кольцевидной формы), нужно обратиться к врачу и сообщить о данных фактах для исключения инфекции, передающейся клещами.

В свою очередь заведующая приёмным отделением ИКБ № 2 врач-инфекционист Наталья Прохорова призывает не паниковать, если вас укусил клещ. Важно как можно быстрее удалить его. Это можно сделать самостоятельно или обратиться в травмпункт по месту жительства.

После укуса необходимо сдать клеща на исследование на клещевые инфекции, при выявлении которых следует проконсультироваться с врачом-инфекционистом, — посоветовала Прохорова.

Самый простой способ удалить клеща, по словам врачей, — при помощи нитки. Её следует обвязать вокруг места, где клещ присосался к коже, выкрутив его по часовой стрелке. Чем быстрее это сделать, тем меньше шансов, что инфекция попадёт в кровь.

После извлечения клеща необходимо доставить в лабораторию, где в течение 1–2 суток проведут исследование на наличие возбудителя четырёх инфекций: клещевого боррелиоза, клещевого энцефалита, эрлихиоза, анаплазмоза. Если анализ даст положительный результат, человеку назначат экстренную профилактику.

Ранее врач-терапевт Николай Долдо рассказал, как уберечься от укуса клеща. По его словам, в первую очередь необходимо уделить внимание одежде. Следует надевать светлые вещи на резинке, желательно с капюшоном. При этом штаны необходимо заправлять в носки и использовать специальные спреи.