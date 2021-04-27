Названы симптомы укуса инфицированного клеща

О том, что человека укусил инфицированный клещ, может свидетельствовать появление лихорадки и сыпи на теле в эпидемический сезон. Об этом РИА Новости рассказали опрошенные врачи.
По словам врача-инфекциониста Морозовской детской больницы Алексея Ртищева, инкубационный период для основных инфекций, передающихся клещами,
Стоит помнить, что, если факт присасывания клеща не установлен, нельзя гарантировать, что его не было. После укуса клещ может самостоятельно отвалиться, а возбудитель может проникнуть в кровь, — заявил медик.
По словам врача, если человек в эпидсезон посещал лес или эндемичные районы, после чего у него проявились симптомы инфекционного заболевания (лихорадка, высыпания кольцевидной формы), нужно обратиться к врачу и сообщить о данных фактах для исключения инфекции, передающейся клещами.
В свою очередь заведующая приёмным отделением ИКБ № 2 врач-инфекционист Наталья Прохорова призывает не паниковать, если вас укусил клещ. Важно как можно быстрее удалить его. Это можно сделать самостоятельно или обратиться в травмпункт по месту жительства.
После укуса необходимо сдать клеща на исследование на клещевые инфекции, при выявлении которых следует проконсультироваться с врачом-инфекционистом, — посоветовала Прохорова.
Самый простой способ удалить клеща, по словам врачей, — при помощи нитки. Её следует обвязать вокруг места, где клещ присосался к коже, выкрутив его по часовой стрелке. Чем быстрее это сделать, тем меньше шансов, что инфекция попадёт в кровь.
После извлечения клеща необходимо доставить в лабораторию, где в течение 1–2 суток проведут исследование на наличие возбудителя четырёх инфекций: клещевого боррелиоза, клещевого энцефалита, эрлихиоза, анаплазмоза. Если анализ даст положительный результат, человеку назначат экстренную профилактику.
Ранее врач-терапевт Николай Долдо рассказал, как уберечься от укуса клеща. По его словам, в первую очередь необходимо уделить внимание одежде. Следует надевать светлые вещи на резинке, желательно с капюшоном. При этом штаны необходимо заправлять в носки и использовать специальные спреи.