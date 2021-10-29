Россиянам назвали в 20 раз повышающий риск образования тромбов продукт

Употребление петрушки, шпината и базилика многократно увеличивает риск образования тромбов. Особенно эти продукты опасны для пожилых людей. Об этом заявил ведущий программы «Жить здорово!» врач Андрей Продеус в эфире Первого канала.

По его словам, вероятность тромбоза возрастает у пожилых, страдающих варикозной болезнью вен и сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые ведут сидячий образ жизни. Таким людям Продеус не рекомендовал употреблять продукты с повышенным содержанием витамина К, который улучшает свёртываемость крови, что может стать причиной образования тромбов.

Петрушка абсолютный чемпион: в 100 граммах петрушки содержится 20 суточных доз витамина K. <…> А в базилике и шпинате, в свою очередь, это семь суточных доз и шесть суточных доз, — сказал специалист.

Его соведущая, врач Елена Малышева согласилась с Продеусом и добавила, что двадцатикратное превышение суточной дозы витамина К в петрушке представляет серьёзную опасность для здоровья. По её словам, в таком случае риск образования тромбов в 20 раз больше, чем «в обычной жизни».

Ранее диетолог Наталья Нефедова рассказала, что снизить риск возникновения тромбоза на фоне коронавируса можно только с помощью медикаментозного лечения. По словам специалиста, нет таких продуктов питания, которые помогут избежать закупорки жизненно важных артерий в организме.