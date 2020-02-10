Правительство России разрешило культивировать наркосодержащие растения в медицинских и промышленных целях.
Согласно постановлению, которое подписал премьер Михаил Мишустин, производители медицинских и ветеринарных средств получили право выращивать снотворный мак с неограниченным содержанием активного наркотического вещества. Концентрацию тетрагидроканнабинола в конопле и морфина, орипавина и тебаина в маке ограничили 0,1% и 0,6% при промышленном культивировании растений, не предназначенных для создания лекарств.
Кабмин ограничил сорта конопли и мака, которые разрешено использовать для промышленного выращивания этих наркосодержащих растений.
Как писал NEWS.ru, в сентябре 2019 года сенатор Алексей Майоров предложил разрешить промышленное выращивание конопли в России.