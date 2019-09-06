https://static.news.ru/photo/65c0c5c2-d180-11e9-8517-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arvid MÃller/imago stock&people/Global Look Press

В Совфеде предложили провести эксперимент с выращиванием технических видов конопли. Она не содержат психотропных веществ.Таким бизнесом в качестве пилотного проекта уже занялись учёные и предприниматели из Хакасии.

Надо начать с какого-то может быть, одного субъекта. Вот Хакасия, а потом уже посмотреть, как этот эксперимент пойдёт. Если ситуацию удастся направить в правильное русло, то можно потом этот эксперимент уже распространять и на другие территории, — заявил председатель Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров в интервью «Говорит Москва».

В советское время конопля приносила половину доходов от всей растениеводческой деятельности. После международной конвенции 1961 года она попала под запрет.

7 сентября в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» открылась первая в России выставка конопли. Она проходит в рамках ежегодного фестиваля цветов, урожая и искусства «Краски осени» и продлится до 13 октября. Посетители могут увидеть трёхметровую коноплю из Мордовии, конопляное волокно, верёвки, канаты, а также продегустировать крекеры и масло, писал News.ru.