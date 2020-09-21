Россия помогла 40 странам с тест-системами для выявления коронавируса

https://static.news.ru/photo/3fb30db4-fbfe-11ea-ac21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Роспотребнадзор с февраля 2020 года помог 40 странам получить тест-системы для выявления коронавирусной инфекции. Об этом 21 сентября заявила руководитель ведомства Анна Попова.

Ранее инновационная биотехнологическая компания «Система-Биотех», входящая в группу АФК «Система», зарегистрировала в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения экспресс-тесты по выявлению коронавируса. Тесты позволяют получить результат в лаборатории всего за 15 минут и являются альтернативой метода ПЦР. Новая тест-система, получившая название REAL RNA, выявляет РНК коронавируса SARS-CoV-2 в образце биологического материала человека с высокой точностью (85%) методом изотермической петлевой амплификации примерно в пять раз быстрее по сравнению со стандартным ПЦР, на который тратится около полутора часов.

Всего в России, по данным на конец июля, было зарегистрировано 118 тест-систем для диагностики коронавируса. Свыше 50 из них — отечественного производства, писал NEWS.ru.