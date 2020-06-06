Российский профессор разбил миф о профилактике малярии джином с тоником

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Профессор-паразитолог Евгений Морозов заявил, что распространённая идея о возможности избежать заражения малярией, употребляя джин с тоником, «никуда не годится».

Морозов развеял популярный миф в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1». В тонике действительно есть хинин, который помогает при профилактике и лечении малярии, однако, по словам профессора, для достижения действенной концентрации вещества нужно выпить ведро тоника. Учитывая, что в мифе фигурирует тоник вместе со спиртным напитком, Морозов посчитал нужным уточнить, что «джина столько лучше не пить».

Профессор также назвал симптомы малярии, которые свидетельствуют о самой тяжёлой форме заболевания.

Подъём температуры, увеличение печени, селезёнки, жар, озноб, сменяющие друг друга. При смертельном виде малярии это, к сожалению, достаточно быстро заканчивается, — рассказал учёный.

Как писал NEWS.ru, российские учёные выяснили, что вспышки малярии в Московской области, которые периодически происходили в последние 20 лет, связаны с климатическими изменениями и усилением миграционных потоков.