Российский профессор разбил миф о профилактике малярии джином с тоником

Профессор-паразитолог Евгений Морозов заявил, что распространённая идея о возможности избежать заражения малярией, употребляя джин с тоником, «никуда не годится».
Морозов
Профессор также назвал симптомы малярии, которые свидетельствуют о самой тяжёлой форме заболевания.
Подъём температуры, увеличение печени, селезёнки, жар, озноб, сменяющие друг друга. При смертельном виде малярии это, к сожалению, достаточно быстро заканчивается, — рассказал учёный.
Как писал NEWS.ru, российские учёные выяснили, что вспышки малярии в Московской области, которые периодически происходили в последние 20 лет, связаны с климатическими изменениями и усилением миграционных потоков.
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