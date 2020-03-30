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Учёные выяснили, что вспышки малярии в Московской области, которые периодически происходили в последние двадцать лет, связаны с климатическими изменениями и усилением миграционных потоков.

Пример Московского региона показывает, насколько легко при стечении ряда факторов инфекция может возвратиться на территорию, где она была ликвидирована, и повторение вспышки в будущем нельзя исключать, — цитирует Malaria Journal старшего научного сотрудника МГУ имени М. В. Ломоносова Наталью Шартову.

Автор исследования пояснила, что трёхдневная малярия была ликвидирована в России в начале 1960-х годов, но после распада СССР в ряде бывших его республик наблюдалось ухудшение ситуации по этому заболеванию. Вспышки заболевания стали появляться в Московской области, других регионах РФ и в Европе. Проведённое исследование показало, что в распространении малярии виноваты не только миграционные потоки, но и климатические условия, благодаря которым на первых этапах распространения паразита в России сформировалось сразу несколько поколений его спор.

Как писал NEWS.ru, британские учёные выяснили, что некоторые мясные и овощные бульоны способны прервать жизненный цикл паразита Plasmodium falciparum, вызывающего у людей малярию. Специалисты Имперского колледжа Лондона и детской больницы Грейт Ормонд Стрит исследовали образцы 56 бульонов домашнего приготовления, которые принесли ученики разной этнической принадлежности одной из начальных школ в столице Великобритании. У каждой семьи имеются уникальные рецепты супов, они передаются из поколения в поколение. За трое суток содержимое образцов пяти бульонов сдержало развитие Plasmodium falciparum на 50%, ещё четырёх — на более чем 50%. Теперь эксперты ищут, какой именно ингредиент обладает таким сильным противомалярийным действием.