Роспотребнадзор: в РФ осенью возможен подъём заболеваемости COVID-19

https://static.news.ru/photo/ce44fda4-91e9-11eb-a34b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что в осенний период в России возможно увеличение числа заболевших коронавирусом. Тем не менее этого можно избежать, если россияне будут соблюдать профилактические меры.

Что касается такого потенциально опасного для роста заболеваемости периода, как весна, то здесь специалист поспешил успокоить. По словам эксперта, на сегодняшний день нет оснований полагать, что число заразившихся увеличится. Кроме того, Горелов уточнил, что сейчас идёт «фаза стабилизации», а также наблюдается тенденция к снижению числа заражений. Его слова приводит «Интерфакс».

Минимума весной мы точно не достигнем, потому что и 8 тыс., и 9 тыс. — это серьёзные цифры ежедневно. <...> Если у нас будет нарастать охват вакцинацией, то, естественно, прогнозы будут более радужные, — сказал специалист.

Эпидемиолог подчеркнул, что если россияне не будут соблюдать меры предосторожности, то сезонный осенний подъём заболеваемости «точно гарантирован».

Ранее NEWS.ru писал, что руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог центра имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, почему люди в весенний период чаще заражаются возбудителями вирусных инфекций. Он отметил, что на это есть четыре причины.