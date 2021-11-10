Роспотребнадзор разрешил препарат из берёзы для профилактики COVID-19

В пресс-центре Республики Саха (Якутия) заявили, что разработанная в Якутии биологически активная добавка из березы и ягеля, предназначенная для профилактики, облегчения и ускорения реабилитации пациентов, переболевших COVID-19, получила сертификацию Роспотребнадзора. По словам специалистов, добавку с названием «Бетукладин» теперь смогут запустить в широкое производство и продажу. Об этом сообщает ТАСС.

Учёные Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН получили свидетельство о государственной регистрации биопродукта собственного производства. Природная пищевая добавка «Бетукладин» зарекомендовала себя как эффективное средство для борьбы с последствиями коронавируса, — сказано в сообщении пресс-центра.

Специалисты отметили, что в добавку входит бетулин, который получают из коры берёзы. В ней также есть компоненты, которые выводят из организма токсины и обладают антибактериальным действием. По словам экспертов, препарат сокращает и облегчает протекание болезни, купирует развитие «синдрома усталости» и депрессии на этапе реабилитации после болезни коронавирусом.

Ранее врач — терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что вакцина от коронавируса не даёт полной гарантии защиты от заражения, поэтому люди всё равно болеют. Он добавил, что в связи с этим до 30% переболевших людей могут повторно заболеть, но в лёгкой форме и «без погибших».