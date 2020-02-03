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Роспотребнадзор порекомендовал школьникам способы защиты от коронавируса и других инфекций. Помимо гигиенических правил в ведомстве напомнили о важности занятий физкультурой.

Тщательно мой руки, вернувшись домой, перед едой, после туалета. Если нет возможности вымыть руки с мылом, используй антисептический гель, — говорится в сообщении.

Там также отметили, что при появлении температуры, кашля или насморка необходимо оставаться дома, чтобы никого не заразить.

Эпидемия нового коронавируса началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, а в конце января ВОЗ признала её чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число заражённых приблизилось к 12 тысячам человек, более 250 погибли.

Как ранее писал NEWS.ru, Россия на безвозмездной основе передала странам — членам Евразийского экономического союза и СНГ средства для лабораторной диагностики нового коронавируса. Они разработаны ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора.