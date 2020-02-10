https://static.news.ru/photo/e6a52f44-4c0e-11ea-82e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Роспотребнадзор опроверг необходимость введения внутрироссийских ограничений, включая закрытие школ и детских садов на карантин, на фоне эпидемии коронавируса в Китае.

Оснований сегодня <...> нет никаких абсолютно. Но я ещё раз хочу обратить ваши внимание на то, что идёт распространение вирусов гриппа и ОРВИ. И здесь обязательно нужно обговорить [необходимость карантина], — цитирует ТАСС главу ведомства Анну Попову.

По словам Поповой, введение карантина и закрытие отдельных классов на карантин поможет справиться с реально существующей эпидемией гриппа, а не с коронавирусом 2019-nCoV.

Как писал NEWS.ru, к 10 февраля число жертв коронавируса увеличилось до 908 человек, инфицированы около 40 тысяч. Все летальные случаи, за исключением одного, зафиксированы в Китае. С начала эпидемии более 3,2 тысячи человек выздоровели.