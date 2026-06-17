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17 июня 2026 в 10:08

Захарова поставила СМИ диагноз после обвинения в поджоге дома Стармера

Захарова назвала утверждения СМИ о поджоге дома Стармера дебютом шизофрении

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Публикации о российском следе в деле о поджогах имущества премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Лондоне можно назвать «дебютом шизофрении», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. По словам дипломата, такие сюжеты находятся за гранью понимания и ставят под сомнение адекватность текущей политической и информационной ситуации в Британии.

Это, знаете, это такой дебют шизофрении, который, я считаю, закрывает все вопросы об адекватности того, что сейчас происходит в политическом и информационном поле Британии. Это за гранью, — отметила Захарова.

Ранее в посольстве России сообщили, что публикации о российском следе в деле о поджогах имущества Стармера являются абсурдными. Дипломаты отметили, что местные журналисты продолжают распространять бредовые сюжеты, чтобы подогревать опасения общества по поводу «вездесущей» угрозы со стороны России.

Также глава РФПИ Кирилл Дмитриев уже призывал инопланетян помочь убедить премьер-министра Великобритании добровольно уйти в отставку. По его мнению, до Стармера необходимо донести реальное негативное мнение граждан о его работе. Дмитриев отметил, что именно своим уходом с поста британский премьер мог бы дать надежду всей западной цивилизации.

Власть
Мария Захарова
Кир Стармер
поджоги
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