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17 июня 2026 в 09:57

Мишустин раскрыл темпы роста товарооборота России и Узбекистана

Мишустин: объем торговли России и Узбекистана за год вырос на 12,5%

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Взаимный товарооборот России и Узбекистана по итогам прошлого года вырос на 12,5%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на V Ташкентском международном инвестиционном форуме. Глава правительства подчеркнул, что партнерство двух стран вышло на качественно иной уровень, и это подтверждается стабильной положительной динамикой торговли, передает РИА Новости.

Двустороннее сотрудничество вышло на принципиально новый уровень — расширяется экономическое взаимодействие, развивается промышленная кооперация, активизируются прямые межрегиональные связи. <…> Объем российско-узбекского товарооборота по итогам прошлого года увеличился практически на 12,5%, — отметил Мишустин.

Ранее российский премьер заявлял, что Россия стала одним из ключевых инвесторов в экономику Узбекистана. По его словам, совокупный объем инвестиций уже превысил 4 трлн рублей. Также Мишустин напомнил о строительстве в Узбекистане первого энергоблока интегрированной АЭС по российскому проекту. Премьер призвал деловые круги двух стран активно включаться в расширение сотрудничества и налаживание партнерских отношений.

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