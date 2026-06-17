Мишустин раскрыл темпы роста товарооборота России и Узбекистана Мишустин: объем торговли России и Узбекистана за год вырос на 12,5%

Взаимный товарооборот России и Узбекистана по итогам прошлого года вырос на 12,5%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на V Ташкентском международном инвестиционном форуме. Глава правительства подчеркнул, что партнерство двух стран вышло на качественно иной уровень, и это подтверждается стабильной положительной динамикой торговли, передает РИА Новости.

Двустороннее сотрудничество вышло на принципиально новый уровень — расширяется экономическое взаимодействие, развивается промышленная кооперация, активизируются прямые межрегиональные связи. <…> Объем российско-узбекского товарооборота по итогам прошлого года увеличился практически на 12,5%, — отметил Мишустин.

Ранее российский премьер заявлял, что Россия стала одним из ключевых инвесторов в экономику Узбекистана. По его словам, совокупный объем инвестиций уже превысил 4 трлн рублей. Также Мишустин напомнил о строительстве в Узбекистане первого энергоблока интегрированной АЭС по российскому проекту. Премьер призвал деловые круги двух стран активно включаться в расширение сотрудничества и налаживание партнерских отношений.