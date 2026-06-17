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17 июня 2026 в 10:02

Вулкан в Индонезии угрожает туристам и местным жителям

В Индонезии произошло не менее шести извержений вулкана Левотоби за день

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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На индонезийском острове Флорес (провинция Восточная Нуса-Тенгара) зафиксировано не менее шести извержений вулкана Левотоби, об этом сообщил Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф страны. Местным жителям и туристам рекомендовано не приближаться к кратеру в радиусе 5 км и использовать защитные маски для органов дыхания.

Столб пепла, по данным центра, поднялся на высоту 1,5 тыс. м над кратером Левотоби Лаки-лаки, что составляет 3084 м над уровнем моря. Выбросы серого цвета распространяются в западном и северо-западном направлениях.

Левотоби — вулкан со сдвоенной вершиной в юго-восточной части Флореса. Его более активная вершина Левотоби Лаки-лаки (1584 м) находится в 2,1 км к северо-западу от более высокой Перемпуан (1703 м). Индонезийский архипелаг, насчитывающий около 18 тыс. островов, расположен в тихоокеанском Огненном кольце и подвержен сильной сейсмической активности. Всего в стране более 500 вулканов, из которых около 130 действующих.

Ранее не менее шести новых извержений вулкана Семеру произошло в индонезийской провинции Восточная Ява. Столб пепла поднялся на один километр над кратером, достигнув 4676 метров над уровнем моря.

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