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17 июня 2026 в 10:00

Ozon Забота и «Русь» подвели итоги работы «Гуманитарного резерва»

Фото: Пресс-служба Ozon
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Благотворительная программа Ozon Забота и банк еды «Русь» подвели итоги совместного проекта «Гуманитарный резерв». Его цель — оперативно реагировать на ЧС и оказывать поддержку пострадавшим. В рамках инициативы фонд открыл распределительные склады в нескольких регионах, заполнив их товарами первой необходимости.

Проект «Гуманитарный резерв» показал, насколько важен системный подход в благотворительности. Чрезвычайные ситуации требуют немедленного реагирования, и наша главная задача состояла в том, чтобы заранее выстроить логистическую инфраструктуру для оперативной поддержки, — отметила руководитель программы Ozon Забота Елена Чернина.

Актуальность создания сети распределительных центров подтверждается статистикой МЧС: в 2024 году в чрезвычайных ситуациях пострадало около 700 тыс. человек, а в 2025-м спасатели ликвидировали 266 ЧС и спасли более 42 тыс. человек. Люди часто покидают дома экстренно, не успев взять даже самое необходимое, поэтому важна максимально быстрая поддержка.

На старте проекта Ozon направил 2,5 млн рублей на закупку гигиенических средств, а затем вместе с партнерами ежемесячно перечислял средства на пополнение складов — общий объем финансирования составил 7,4 млн рублей. К проекту присоединились и покупатели: за время акции они оформили более тысячи заказов и собрали свыше 6,4 тыс. товаров.

Банк еды «Русь» планирует расширять географию, наращивать объемы резервов и увеличивать ассортимент товаров первой необходимости. Свою эффективность «Гуманитарный резерв» подтвердил на практике: для пострадавших от паводков в Дагестане со склада в Тульской области отправили более 450 гигиенических наборов.

Проект разворачивался поэтапно в нескольких регионах России. С ноября по декабрь Ozon вместе с покупателями укомплектовал склад в Тульской области, зимой эстафету приняла Ростовская область, а завершился проект весной в Челябинской области. Банк еды «Русь» планирует продолжать развивать проект: расширять географию, наращивать объемы резервов и увеличивать количество категорий товаров первой необходимости.

Ранее сообщалось, что в прошлом году товарооборот пунктов выдачи заказов Ozon в малых городах вырос почти в три раза, а с начала 2026 года — уже в два раза. Пик заказов от клиентов из небольших населенных пунктов пришелся на декабрь 2025 года — тогда объем был в среднем в семь раз выше, чем годом ранее.

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