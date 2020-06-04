Роспотребнадзор назвал пробежки в масках безопасными

https://static.news.ru/photo/acd79502-a656-11ea-b78a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прогулки и занятия спортом в медицинских масках не навредят здоровью россиян. Маски не мешают вдыханию свежего воздуха, уверены в Роспотребнадзоре.

В санитарном ведомстве признали, что для здоровья жителей российских городов важно «выходить на улицу, чтобы подышать и побыть под солнечными лучами». Ношение медицинской маски при этом обязательно.

При занятиях спортом увеличивается интенсивность дыхания, увеличивается образование аэрозоля, который распространяется на большие расстояния. Медицинские маски препятствуют распространению аэрозоля, который может содержать вирус, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Роспотребнадзор предложил считать всех незнакомцев на улицах потенциальными носителями коронавируса, сославшись на высокую долю заболевших без симптомов.

Как писал NEWS.ru, с 1 июня москвичи получили право заниматься спортом, гулять по графику, пользоваться системой городского велопроката и посещать непродовольственные магазины. При этом ношение масок стало обязательным в столице.