Роспотребнадзор: коронавирус не передаётся через пыльцу цветов

https://static.news.ru/photo/9d62e2a8-d8cd-11ea-a8db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Частички коронавирусной инфекции не могут попасть в организм человека через пыльцу цветов из-за того, что она является сухой. Об этом заявил эксперт центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Если говорить о передаче нового коронавируса через пыльцу, это в принципе невозможно. В пыльце он жить не может, потому что пыльца сухая, вирусу теоретически невозможно в ней удержаться, — объяснил специалист.

По его словам, вирус может жить только в организме человека, а если он попадает в другую среду, то быстро погибает.

Эксперт не смог представить, как частички вируса могут оказаться в пыльце. Инфекция передаётся воздушно-капельным путём от человека к человеку при близком и длительном контакте. Также существует способ передачи вируса через поверхности, но так он передаётся значительно реже.

Теория о том, что через пыльцу возможно заражение коронавирусом, пока не подтверждена современной наукой, — подчеркнул эксперт в беседе с ТАСС.

NEWS.ru писал, что бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал очевидно избыточными меры по борьбе с коронавирусом в России. По его словам, более разумный путь выбрала Швеция. Её власти отказались останавливать экономику и сделали ставку на добросовестность граждан.