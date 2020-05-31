Роспотребнадзор изучит возможность заражения COVID-19 от кошек

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что специалисты ведомства изучат возможность передачи коронавируса от кошки к человеку.
Об этом она
Самые первые публикации китайские свидетельствовали о том, что нет, от домашних животных заразиться нельзя. Но предмет тоже для изучения. Будем изучать, — заявила Попова.
26 мая заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов подтвердил информацию о первом подтверждённом случае коронавируса у кошки.
Ранее NEWS.ru писал о том, что коронавирус не может передаваться от животных человеку. В частности, человек не может заразиться инфекцией от кошки. Однако обратная передача вируса возможна. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен