Здоровье

Роспотребнадзор изучит возможность заражения COVID-19 от кошек

18:15, 31 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что специалисты ведомства изучат возможность передачи коронавируса от кошки к человеку.

Об этом она сказала в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24». По её словам, на сегодняшний день известно о нескольких случаях заражения кошек, но пока неизвестно, «откуда у этих кошек появился вирус».

Самые первые публикации китайские свидетельствовали о том, что нет, от домашних животных заразиться нельзя. Но предмет тоже для изучения. Будем изучать, — заявила Попова.

26 мая заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов подтвердил информацию о первом подтверждённом случае коронавируса у кошки.

Ранее NEWS.ru писал о том, что коронавирус не может передаваться от животных человеку. В частности, человек не может заразиться инфекцией от кошки. Однако обратная передача вируса возможна. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях