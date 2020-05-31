Роспотребнадзор изучит возможность заражения COVID-19 от кошек

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Директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков объяснил, как можно бросить курить. Он также назвал тех, кто не сможет бросить даже при большом желании.

Он сообщил, что для того чтобы бросить курить, достаточно изменить своё поведение и образ мысли, однако это непросто. Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить...