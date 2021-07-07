Разработчик «КовиВака» оценил его эффективность против штамма «дельта»

Отечественная вакцина «КовиВак» эффективна против индийского штамма коронавируса «дельта». Об этом заявил глава центра имени Чумакова, где был создан препарат, Айдар Ишмухаметов. Его слова приводит ТАСС.

Проведённые исследования показали сопоставимые результаты по иммунологической эффективности вакцины «КовиВак» против вируса «дельта» в сравнении с альфа-штаммом коронавируса, — сказал специалист.

Ранее Ишмухаметов отметил, что пока нет вакцин, которые гарантировали бы пожизненную защиту от коронавируса. В связи с этим в период эпидемий необходимо ревакцинироваться раз в шесть-девять месяцев, а по достижении в стране коллективного иммунитета — один раз в год.

Глава центра Чумакова также рассказал, что «КовиВак» разработан по классической технологии и не имеет побочных эффектов. Им можно прививать детей, а также ревакцинироваться после других препаратов.

Про данным мэрии Москвы, в столице штамм «дельта» вытеснил все предыдущие разновидности вируса. Он более заразный и имеет короткий инкубационный период, который составляет всего 3–5 дней. Кроме того, в первые дни его очень сложно отличить от обычной ОРВИ.