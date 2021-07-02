Ракова: индийский штамм вытеснил все другие

В Москве ситуация с коронавирусом по-прежнему сложная. В столице доминирует индийский штамм «дельта». Об этом заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщает ТАСС.

Он (штамм «дельта». — NEWS.ru), по сути, вытеснил все предыдущие штаммы, — сказала чиновница.

Она отметила, что индийский штамм более заразный и имеет короткий инкубационный период, который составляет всего 3–5 дней. Кроме того, в первые дни его очень сложно отличить от обычного ОРВИ.

Ранее сообщалось, что учёные выявили на территории России присутствие бразильского, перуанского, южноафриканского, а также тайского штаммов коронавируса. Однако индийская разновидность вируса вызывает у них наибольшие опасения.

Глава департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко рассказала, что отличить COVID от ОРВИ можно по пяти симптомам. В их числе потеря вкуса и обоняния, общая слабость и сонливость, температура тела выше 38,5 градуса, ощущение нехватки воздуха и сильный сухой кашель. Она добавила, что точный диагноз можно поставить только на основе ПЦР-теста.